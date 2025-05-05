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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق كروزيرو، على نظيره فلامنجو، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

كروزيرو يتخطى فلامنجو في الدوري البرازيلي

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم كروزيرو بهدف سجله كايو جورج في الدقيقة 15، وتعادل فلامنجو بهدف سجله جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجل كروزيرو، هدف الفوز عن طريق جابرييل باربوسا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع كروزيرو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد فلامنجو عند 14 نقطة في المركز الثاني.

