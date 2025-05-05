نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة نارية للبطولة الدبلوماسية في نادي الجزيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة البطولة الدبلوماسية في نسختها السابعة، المقرر انطلاقها بدءًا من الأربعاء المقبل ٩ مايو، عن مواجهات قوية مبكرة بين الهيئات الدبلوماسية المختلفة التي تشارك في النسخة الحالية، والتي يستضيفها نادي الجزيرة الرياضي، برئاسة الأستاذ شريف سيف النصر، للعام الثالث على التوالي.

وأقيمت مراسم قرعة النسخة السابعة من البطولة الدبلوماسية، تحت إشراف حسام الزناتي، المدير التنفيذي السابق لنادي الجونة، رئيس لجنة المسابقات الأسبق باتحاد الكرة، بحكم ما له من خبرات كبيرة، قررت مجموعة سيكسياردز للتسويق الرياضي وإدارة الفعاليات، الاستعانة بها، في إطار سعيها، لتوفير كل عوامل النجاح للبطولة الدبلوماسية، بالاشتراك مع السفارة الألمانية بالقاهرة، تحت قيادة السيد يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية

وجاءت تفاصيل القرعة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بنادي الجزيرة الرياضي عن وقوع منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى، ومعه منتخب من دول ( السويد والبرتغال وسنغافورة)، ومنتخب المغرب، ومنتخب برنامج الغذاء العالمي

وفي المجموعة الثانية جاءت منتخبات البرازيل وإنجلترا وفنلندا وبلغاريا

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات مصر وبولندا وباكستان وفيتنام

وفي المجموعة الرابعة منتخبات إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والدنمارك

وفي المجموعة الخامسة فرنسا والأرچنتين ورومانيا والبنك الدولي

وفي المجموعة السادسة منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

وفي المجموعة السابعة إسبانيا واليابان وكندا وهولندا، ومنظمة الاتحاد الأوروبي

وفي المجموعة الثامنة ماليزيا، والهند، ومنظمة الأغذية العالمية، وجامعة الدول العربية

