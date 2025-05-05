الرياضة

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم الإثنين 5-5-2025 في الدوري المصري

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موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم الإثنين 5-5-2025 في الدوري المصري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والبنك اليوم الإثنين 5-5-2025 في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المرحلة الفاصلة لعمر الدوري المصري الممتاز.
ويأمل الزمالك في استعادة طريق الانتصارات بعد تعادل مخيب للامال أمام المصري البورسعيدي في الدوري بينما يطمح البنك في التواجد ضمن المراكز المؤهلة للمسابقات القارية.
موعد مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري
تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.
ويستقبل ستاد القاهرة الدولي مباراة الفريقين المرتقبة في ختام الجولة الرابعة.
القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري
تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري الممتاز.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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