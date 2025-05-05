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أحمد جودة - القاهرة -

عبر الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين، سعادته، لتمكنه من الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى، بعد خوض تجارب رسمية اعتبرها "صعبة للغاية".

بياستري: حاولت تجنب فيرستابن في سباق ميامي

وصرح بياستري عقب فوزه بالسباق، الذي انطلق فيه من المركز الرابع "فزت بالسباق الذي كنت أريد الفوز به حقا. تجارب أمس كانت معقدة ومن أصعب التجارب بالنسبة لي هذا العام. لذا الفوز اليوم يعد نتيجة مذهلة".

وحقق بياستري في ميامي، الانتصار السادس له في الفورمولا 1 والرابع هذا الموسم، والثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 131 نقطة، معززا صدارته لترتيب السائقين بعد مرور 6 مراحل من بطولة العالم.

وأصبح بياستري، أول سائق في مكلارين، يفوز بثلاثة سباقات متتالية بعد الفنلندي ميكا هاكينين الذي فاز بآخر سباق عام 1997 والسباقين اللاحقين في بداية العام التالي.

وعن مجريات السباق، قال "حرصت بشدة على تجنب ماكس فيرستابن سائق ريد بول الذي انطلق أولا، في المنحنى الأول، وبعدها أدركت أنني امتلك الأفضلية من حيث السرعة".

وأكد بياستري أنه يتطلع لأن يصبح أول أسترالي يتوج بطلا للعالم، بعد آلان جونز الذي أحرز اللقب في عام 1980

