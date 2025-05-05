نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وتحديدا ضمن مجموعة التتويج وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

بتروجت X سيراميكا كليوباترا – الساعة 5 مساء على قناة on sport

البنك الأهلي X الزمالك – الساعة 8 مساء على قناة on sport

ويواصل فريق بيراميدز صدارته لجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 47 نقطة، رغم الهزيمة القاسية التي تلقاها على يد فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مجموعة التتويج

بيراميدز – 47 نقطة (4 مباريات)

الأهلي – 46 نقطة (4 مباريات)

الزمالك – 39 نقطة (3 مباريات)

المصري البورسعيدي – 35 نقطة (3 مباريات)

البنك الأهلي – 32 نقطة (2 مباراة)

فاركو – 29 نقطة (3 مباريات)

سيراميكا كليوباترا – 27 نقطة (2 مباراة)

بتروجيت – 25 نقطة (3 مباريات)

حرس الحدود – 22 نقطة (4 مباريات)