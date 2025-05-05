نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدهما سيستمر.. الكشف موقف ثنائي الأهلي من تجديد عقدهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن مصير ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث أوشك عقدهما على الانتهاء مع المارد الأحمر، كما تلقيا الثنائي العديد من العروض في الفترة الأخيرة.

موقف رامي ربيعة وعمرو السولية من الاستمرار مع الأهلي

وأكد الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "مراسلنا تواصل مع رامي ربيعة عقب مباراة حرس الحدود، وأكد له أنه مستمر مع النادي الأهلي حتى هذه اللحظة، وتركيزه مع الفريق في الوقت الحالي ".

كما أضاف كريم رمزي:" رامي ربيعة قال كذلك أن كل الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة، ليست صحيحة وأنه لا يفكر في الرد على هذه الشائعات وتركيزه الكامل مع الأهلي فقط".

وأوضح كريم رمزي:" رامي ربيعة يرغب في الحصول على 25 مليون جنيه في الموسم غير الإعلانات، وهو رقم كبير بالنسبة إلى النادي الأهلي، ولكن سيتم حل هذا الأمر، ومن المتوقع أن يجدد عقده مع النادي بشكل طبيعي".

واستكمل:" بالنسبة إلى عمرو السولية فإن النادي الأهلي قرر الإبقاء على اللاعب داخل صفوف الفريق، حتى التعاقد مع مدير فني أجبني وهو الذي سيحدد موقفه من الاستمرار مع الفريق".

وأتم كريم رمزي:" في حال قرر عمرو السولية الاعتزال داخل النادي الأهلي، فإن مسئولي النادي سيستقروا على إرسال اللاعب إلى أحد الدول من أجل اكتساب خبرات تدريبية حتى يتواجد في الشق الإداري للنادي".