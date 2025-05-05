نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أهلي جدة يكشف مفاجأة كبرى بشأن موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف خالد العيسى الغامدي، رئيس نادي أهلي جدة السعودي، عن سعادته الكبيرة عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي كما كشف موقف محمد صلاح من الانضمام إلى فريقه.

وقال الغامدي في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" وصلنا لنهائي بطولة آسيا 3 مرات، هذه كانت المرة الثالثة للنسخة الأقوى والأصعب، حصلنا على اللقب بلا هزيمة، كأول فريق آسيوي يحصل على هذه البطولة دون هزيمة، واجهنا أندية الشرق والغرب في القارة، وحصدنا جميع النقاط وتأهلنا للنهائي وفزنا باللقب، وهذا إنجاز وفضل من الله، كانت مباراة صعبة وحسمناها بجدارة وبمستوى ونتيجة وتسيدنا فيها آسيا بعد كبوة حدثت للنادي، كان من الصعب أن يعود بعدها أي ناد في العالم، لكن الأهلي كبير بلاعبيه، والحمد لله استطعنا أن نتسيد القارة شرقها وغربها".

وتابع:" كل ما يُقال في حق جمهور الأهلي قليل، اللوحة الفنية التي يُقدمها في كل مباراة هي التي تتحدث، الأهلي له جمهور خاص وعندهم مباراة خاصة كل لقاء بعيدًا عن الـ90 دقيقة في المدرجات، حتى في الكبوة التي حدثت عندما كنا نلعب في دوري يلو كانوا يُسجلون أكبر حضور جماهيري، يمكن أكبر من أندية دوري روشن".

واستكمل:" يايسله مدرب رائع، وأقدم له كل الشكر والتقدير، كان مؤمنًا بما يُقدمه، مررنا بلحظات صعبة جدًا لكن جددنا الثقة به وهو يستحق، واستطاع أن يتفوق على جميع المدربين في شرق وغرب القارة، هو لديه فكر مختلف آتى بثمارة وحصدنا اللقب لأول مرة في أهم نسخة مُحدثة أُطلق عليها النخبة، وضمنا مقعدًا في بطولة القارات وكأس العالم للأندية والنسخة المُقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا، وبالتأكيد هو مستمر في قيادة الفريق في الموسم الجديد، النتائج هي التي تحكم الأمور، والقرار يؤخذ بهدوء ودراسة مستفيضة، وأعتقد أن استمراره أمر مهم بعد إحداث تناغم مع اللاعبين، ونحن نسعى للاستقرار في كل القرارات التي نتخذها".

كما أوضح:" لدينا منافسات في الدوري الآن، وجميع اللاعبين كانوا أسودًا في الملعب واستطعنا التفوق على أندية تفوقنا في الإمكانيات، وأقدم لهم كل الشكر".

وأشار: "لا يوجد شخص على مر التاريخ يُضيف للأهلي شيئًا، الأهلي هو الذي يُضيف لكل العاملين فيه، مهما قدمت أنا ومجلس الإدارة أظل مُقصرًا وأشعر بالتقصير تجاه هذا النادي العظيم، اسم كبير وإنجازات، ولا يستطيع أي شخص يعمل في النادي أن يذكر فضله على النادي، بل النادي هو صاحب الفضل علينا".

وعن تهنئة النادي الأهلي المصري له علق الغامدي: "صحيح، وأشكرهم على هذه المبادرة الطيبة، وإن شاء الله نهنئهم قريبًا في مناسباتهم القادمة، أنا تربطني بهم علاقة طيبة، وفي النهاية نحن ناديان نكن لبعضنا كل الاحترام والتقدير وبيننا توأمة كبيرة، وإن شاء الله نلتقي في فرص قادمة".

وعن إمكانية ضم محمد صلاح، قال: «رؤية ولي العهد كانت مهتمة بجميع اللاعبين العالميين، هذه الرؤية حولت المملكة العربية السعودية إلى قبلة في المجال الرياضي، أصبح جميع لاعبي العالم ينظروا للعب داخل المملكة».

واردف: «إحنا مهتمين بكافة اللاعبين العالميين، بالتأكيد محمد صلاح، على رأس هذه القائمة ونسعد بوجوده في المملكة العربية السعودية».

ثم أتم رئيس أهلي جدة: «محمد صلاح، في الوقت المناسب سيتواجد في أحد الأندية السعودية إن شاء الله».