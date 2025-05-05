نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب فاركو: لو حققنا المركز الخامس ستكون بطولة بالنسبة لنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أن لاعبي الفريق قدموا مستوى جيد أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يتحمل ضغوط كثيرة من الموسم الماضي، واللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم، وهناك دعم إداري كبير.

وقال في تصريحات عبر بلس 90 على قناة النهار: لاعبي فاركو لديهم شخصية وطموح عالٍ، والنتائج في الموسم الحالي نتاج عمل وجهد كبير من الموسم الماضي، ونتمنى أن نحصد مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري المصري.

وأضاف: دائمًا نبحث عن تحقيق طموح كبير، ولا أريد المبالغة لو حققنا مركز رابع أو خامس سيكون بطولة بالنسبة لفريق فاركو، لدينا دوافع شخصية للحصول على مركز جيد، ولا نلعب لصالح أحد.

وأكمل: ما حدث عقب اللقاء، كان شد عصبي من بعض اللاعبين في ظل منافسة بيراميدز على لقب الدوري، نحترم كل المنافسين، والحمد لله الأمور انتهت على خير، الاحداث كانت بسيطة، ونتمنى التوفيق لبيراميدز في نهائي إفريقيا.

وزاد: المنافسة على بطولة الدوري صعبة، وكل الفرق لديها طموح في حصد مراكز متقدمة.

وبسؤاله عن بعض اللاعبين، قال: أحمد شريف من أبناء النادي وموجود معنا منذ 4 سنوات، عمرو ناصر من المهاجمين الجيدين وانضم في يناير الماضي من النصر القاهري وهو لاعب صاحب شخصية جيدة، نعمل في منظومة جيدة كلها تجانس والجميع يسعى لتقديم أفضل ما لديه.

وأوضح: لا مجال للحديث عن العروض الخارجية في ظل وجود منافسات حاليًا، وبالطبع يكون هناك أحاديث لكن أساند وأدعم اللاعبين، وحال وصول أي عرض رسمي فأن النادي لن يمانع.