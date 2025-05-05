نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد جنوى اليوم الإثنين 5-5-2025 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق جنوى نظيره إيه سي ميلان، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب لويجي فيراريس، المواجهة القوية بين جنوى وميلان، ضمن فعاليات الجولة 35 من بطولة الكالشتيو الإيطالية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإيطالي جوزيبي كولو، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب لويجي فيراريس معقل جنوى.

ويحتل الروسونيري المركز التاسع في ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 54 نقطة، بينما يأتي جنوى في المركز الثالث عشر برصيد 39 نقطة.

موعد مواجهة جنوى وميلان في الكالتشيو

من المقرر، أن تنطلق المواجهة يوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت عمان والإمارات.

تردد القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد جنوى اليوم الإثنين في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-25، وتحديدًا على قناة AD SPORTS premium1.

تردد قناة AD SPORTS PREMIUM1

تردد القناة: 12091.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي V.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.