نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام جنوى في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد إيه سي ميلان لخوض مواجهة قوية أمام نظيره جنوى، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2024-25.

ويحتضن ملعب لويجي فيراريس، المواجهة القوية بين جنوى وميلان، ضمن فعاليات الجولة 35 من بطولة الكالشتيو الإيطالية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإيطالي جوزيبي كولو، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب لويجي فيراريس معقل جنوى.

ويحتل الروسونيري المركز التاسع في ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 54 نقطة، بينما يأتي جنوى في المركز الثالث عشر برصيد 39 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل ميلان المباراة، بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: ماينان.

▪︎خط الدفاع: بافلوفيتش - جاييا - توموري.

▪︎خط الوسط: هيرنانديز - ريندرز - فوفانا - خيمينيز.

▪︎خط الهجوم: لياو - يوفيتش - بوليسيتش.

موعد مواجهة جنوى وميلان في الكالتشيو

من المقرر، أن تنطلق المواجهة يوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة جنوى وميلان في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-25، وتحديدًا على قناة AD SPORTS premium1.