نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: الزمالك في مفاوضات متقدمة مع البركاوي.. وبوزوق ضمن الترشيحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك في مراحل متقدمة من المفاوضات مع المهاجم المغربي كريم البركاوي لاعب الرائد السعودي، ومن الطبيعي أن ينفي مسئولو النادي الأبيض وجود أي مفاوضات.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: البركاوي لم يوقع على أي عقود رسمية حتى الآن.. وهناك تخوف داخل النادي أن يكرر اللاعب المغربي ما فعله ويستخدم اسم الزمالك للتفاوض مع أندية خليجية آخرى.

وأضاف: هناك قناعة فنية بامكانيات البركاوي، ونسبة انتقاله لنادي الزمالك تصل لـ60%، والمفاوضات تسير في اتجاه ايجابي.

وواصل: هناك اعجاب داخل لجنة التخطيط أيضا بامكانيات الجزائري يسري بوزوق لاعب الرائد الحالي والرجاء المغربي السابق، ولكن هناك تخوف من ضمه خصوصا بعدما انخفض مستواه في الدوري السعودي.

وأكمل: يسري بوزوق ليس أولوية بالنسبة للزمالك حتى الآن، لكنه موجود في الصورة وضمن الترشيحات وهناك أسماء آخرى يدرس الزمالك التعاقد معها.