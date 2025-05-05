نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل أحمد رضا: كان ينتظر الأهلي بسبب حلم المونديال.. وفوجئت بسرعة الخطيب في حسم الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجابر وكيل اللاعبين، أن لديه مجموعة من اللاعبين يعمل معهم بشكل احترافي للغاية ويقوم بتوفير كل الأدوات التي تساعد في تطويرهم، بالإضافة إلى أنه يعمل على تطوير العقلية، ويختار الأندية المناسبة للتعاقد معهم.

وقال عبدالجابر في تصريحات عبر بلس 90 على قناة النهار: كان يجب على زيزو، توضيح موقفه من البداية لمسئولي نادي الزمالك، ولكن كل لاعب على علم بالظروف الموجودة، خصوصًا أن هناك جلسات تفاوضية تمت، واللاعب حر في تقييم الأمر، خصوصا في ظل حصوله على عدة وعود سابقة.

وأضاف: الطبيعي أن ينتظم زيزو في مران الزمالك وكان عليه التركيز لنهاية الموسم الحالي، لأن الزمالك صنع اسمه وشهرته، كما أنه يتقاضى مستحقاته المالية من النادي.

وأكمل: قمت بالحصول على توقيع أحمد رضا لاعب الأهلي الحالي على عقود الوكالة بعد رحيله عن نادي الزمالك ثم انضمامه لبتروجت، وهو يجيد أكثر في مركز 6، وأول مرة يلعب في مركز 8 مع الأهلي، وسجل هدفين في الاسماعيلي وبيراميدز.

وأكمل: أحمد رضا لاعب امكانياته جيدة وعقلية مميزة، في بداية مسيرته مع بتروجت كان لا يلعب، ثم قام بتطوير مسيرته ولعب بشكل اساسي مع ربيع ياسين، ثم لعب بشكل مستمر مع السيد عيد، وظهر بمستوى طيب في الموسم الحالي، وقام بالتعاقد مع شركة خاصة لتحليل الأداء من أجل تطوير مستواه.

وأشار إلى أن رحيله عن الزمالك بسبب عدم قيده ضمن الخماسي فوق السن، رغم أنه كان من ضمن العناصر الجيدة في قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أن الزمالك كان يرغب في إعادته مجددًا وتحدث طارق السيد كان موجودًا في النادي وقتها، ولكن أحمد رضا كان يرغب في الانتقال للنادي الأهلي ولم يكن وقتها هناك عرضًا رسميًا لضمه، لأنه كان يحلم بالتواجد في كاس العالم للأندية.

وتابع: كنت أعلم أن أكرم توفيق سيرحل عن الأهلي، وكنت متوقع وصول عرض لضم أحمد رضا من الأهلي نهاية الموسم، لكن الصفقة حُسمت في يناير الماضي، وفوجئت بسرعة الأداء في إنهاء الصفقة لصالح الأهلي.

وزاد: أسامة هلال رئيس الاسكاوتنج بالأهلي هو من تحدث لضم رضا، وتحدث مع اللاعب لمعرفة عقليته، ثم تواصل الكابتن الخطيب مع مسئولي بتروجت لحسم الصفقة، ولم تكن هناك صعوبات وسارت الأمور بسلاسة، والسيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت اشاد باللاعب وقدراته.. وبعد جلسة الخطيب مع مسئولي بتروجت قمنا بالتوقيع الرسمي "على بياض".

وأوضح: الكابتن محمد رمضان كان من أفضل الناس الذين تعاملت معاهم، ورغم ان العقد ليس بمبالغ مالية كبيرة، ولكن هناك "بونص" جيد في حالة مشاركته المستمرة في المباريات، والأمور التفاوضية كانت جيدة معه، وكلام الكابتن رمضان كان جيدًا مع رضا، وأن ينظر للمستقبل ويسعى للظهور بمستوى جيد.

وأتم: أحمد رضا لم يظهر بـ70% من مستواه، وطبيعي أن يكون لديه "رهبة" في بداية مسيرته مع الأهلي، وظهر جيدًا في لقاء الزمالك والإسماعيلي، وسجل في بيراميدز رغم أنه لم يكن في أفضل مستوى لكن الهدف حافظ للأهلي على حظوظه في المنافسة، وكولر كان يتحدث معه دائما وأكد له بأنه لو تطور سيصل لمرحلة جيدة.