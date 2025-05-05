نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيله: زد رفض رحيل البانوبي للزمالك في يناير.. والعسكري "مهاجم مصر القادم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجابر وكيل اللاعبين، أن فرصة مشاركة عبدالرحمن البانوبي لاعب فريق زد، ستكون كبيرة لو انتقل لنادي الزمالك، عكس انتقاله للأهلي في ظل الصفقات الاخيرة للفريق الأحمر.

وقال عبدالجابر في تصريحات عبر بلس 90 على قناة النهار: عبدالرحمن البانوبي لاعب مميز وكان من أسباب بقاء الداخلية في الدوري قبل موسمين، وتألق في الموسم الماضي مع نادي زد، والأهلي والزمالك بالفعل تفاوضا مع ناديه مسبقا، وفي الميركاتو الشتوي كان الزمالك يرغب في ضمه، ولكن ناديه لم يسمح برحيله، ورفضوا فكرة رحيله مطلقًا. ومفاوضات الأهلي معي كانت استطلاع رأي فقط، ولم يحدث تحركات رسمية.

وزاد: البانوبي شرف له يلعب في الأهلي أو الزمالك، لكنه في النهاية مرتبط بعقد سارٍ مع زد، ودائمًا نبحث عن فرصة اللعب بشكل أساسي، والأولوية في الاختيار تكون للمشاركة بصفة أساسية، وبناءً على الأمور حاليًا، فأن عبدالرحمن البانوبي فرصته ستكون كبيرة في الانضمام للزمالك، وهو يجيد اللعب في أكثر من مركز (جناح أو مهاجم أو صانع ألعاب أو مركز 8)، لكن ربما يحتاج الأهلي له في مركز صانع الالعاب أو مركز 8.. لكن القرار في النهاية يكون لي في بعض الامور.

واشاد عبدالجابر، بالمدافع محمود الجزار الذي تطور بشكل ملحوظ وسبق وطلب بيراميدز التعاقد معه، لكن نصحته بالانتقال لنادي البنك الأهلي وبالفعل استمع لنصيحتي ويلعب بشكل أساسي.. وكذلك محمد عادل لاعب سيراميكا كليوباترا الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز..

وتابع: حازم العسكري مهاجم حرس الحدود المعار من زد مشروع مهاجم منتخب مصر، وأسعى لاحترافه خارجيا، كما تحدثت مع علي صقر مدير التعاقدات في نادي زد من أجل احترافه.. وعقده لازال ساريًا لمدة موسمين قادمين، وسوف يتم حسم موقفه مع ختام الموسم الجاري، ولم يشارك اليوم أمام الأهلي بسبب إصابته في لقاء الزمالك.

وأكمل: نادي الجونة ميزانيته الموسم الحالي أقل من بعض فرق دوري المحترفين، ومحمد علاء حارس مرمى الفريق من أفضل الحراس، وخرج بـ10 كلين شيت في الموسم الحالي، وهو من اسباب بقاء الفريق في الدوري ويقدم أداء جيد، وأتمنى انضمامه مستقبلا لمنتخب مصر.