نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدرب الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مروان النايب مدير التعاقدات الحالي بالنادي الأهلي ومعه أحمد عزب المسؤول بشركة الكرة، يتحركان في ملف التعاقد مع مدرب أجنبي تحت إشراف محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: النايب وعزب قاما بالتواصل مع عدد كبير من المدربين عبر تطيبق زووم. والأهلي لم يحسم ملف التعاقد مع أي مدرب حتى الآن.

وأضاف: وهناك بالتأكيد ترشيحات يتم المفاضلة بينها وسيتم اختيار الأنسب، وقد يعلن النادي الأهلي في أي وقت عن المدرب الجديد.