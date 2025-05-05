الرياضة

أمير هشام: الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدرب الجديد

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أمير هشام: الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدرب الجديد

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مروان النايب مدير التعاقدات الحالي بالنادي الأهلي ومعه أحمد عزب المسؤول بشركة الكرة، يتحركان في ملف التعاقد مع مدرب أجنبي تحت إشراف محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: النايب وعزب قاما بالتواصل مع عدد كبير من المدربين عبر تطيبق زووم. والأهلي لم يحسم ملف التعاقد مع أي مدرب حتى الآن.

وأضاف: وهناك بالتأكيد ترشيحات يتم المفاضلة بينها وسيتم اختيار الأنسب، وقد يعلن النادي الأهلي في أي وقت عن المدرب الجديد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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