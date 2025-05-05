نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: الأهلي يسعى لتسويق رضا سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي بدأ يتواصل مع بعض الوكلاء، تمهيدًا لتسويق الجناح المغربي رضا سليم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: رضا سليم لازال مصاب، ومرتبط بعقد ساري، ولذلك فأن النادي يسعى لتسويقه في الموسم المقبل، سواء بالبيع أو بالاعارة.

وأضاف: هناك تواصل مع بعض الوكلاء لتسويق اللاعب، ولم يصل لرضا سليم أي عروض رسمية حتى الآن.

وتابع: كذلك لم يصل أي عروض لضم لاعبين آخرين سواء مصطفى شوبير أو غيره.