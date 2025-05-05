نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: الأهلي يدرس التعاقد مع عمر فايد.. وهناك تخوف من الاتجاه نحو العسقلاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ملف تدعيم خط الدفاع بالنادي الأهلي هو الملف الأهم والذي يؤرق إدارة الكرة داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن رامي ربيعة لم يُجدد حتى الآن ولازال هناك بعض المطالب، في الوقت الذي نما إلى علم المسئولين قيام اللاعب بالجلوس مع مسئولي بيراميدز.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: المدافع المصري عمر فايد المحترف في صفوف فناربخشة التركي والمعار لأحد فرق بلجيكا، أصبح محل اهتمام الأهلي، وقد يكون من ضمن الحلول الجيدة لتدعيم الخط الخلفي، كما سبق ولعب مع المنتخب الأوليمبى في أولمبياد باريس، وظهر بشكل طيب.

وأضاف: الأهلي يدرس ضم عمر فايد، وهناك رغبة في ضم اللاعب على سبيل الاعارة بنية الشراء، ومن الوارد دخول الأهلي في مفاوضات مع فناربخشة التركي لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وتابع: إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي الحالي، لازال محل اهتمام الأهلي، ولكن هناك تخوف من الاتجاه نحو ضمه في ظل عودته مؤخرا من إصابة الصليبي وعدم مشاركته بانتظام مع فريقه.

وزاد: هادي رياض مدافع بتروجت وعمرو الجزار لاعب غزل المحلة من ضمن الأسماء المطروحة على الطاولة.