نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس حضور زيزو لتدريبات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محامي أحمد مصطفى زيزو كان وراء ظهور اللاعب في التدريبات الجماعية اليوم داخل نادي الزمالك، قبل اتخاذ أي خطوة من أجل فسخ التعاقد بشكل رسمي.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: تم الاستقرار في النهاية على وجود زيزو في التدريبات لتفادي مزيد من العقوبات ضد اللاعب في ظل غياب اللاعب مؤخرا، كما أن الزمالك يريد تجميع المزيد من المستندات واستغلالها ضده، وقرر تقديم شكوى أيضا في لجنة الانضباط.

وأضاف: زيزو اتجه لنادي الزمالك من أجل (إثبات حالة)، وتواجد اللاعب بالفعل، وكان هناك بعض الكاميرات تنتظر اللاعب، وتدرب بشكل طبيعي، وفوجئ جميع اللاعبين بوجود زيزو، وتم استقباله بشكل جيد، ولم يحدث أي أزمة مطلقًا.

وأكمل: لا أعرف ماذا حدث في غرفة الملابس، وكل ما تردد حول عدم مصافحة شيكابالا لـ زيزو كلام غير صحيح.. وحسام عبدالمجيد استقبله بالأحضان، والعلاقة بينهما أخوية.

وزاد: أمن الزمالك على أحد البوابات فوجئوا بوجود كاميرات أمام النادي.. ورفضت الإدارة التنفيذية داخل النادي وجود كاميرات المصورين والاعلاميين داخل النادي أو حضور التمرين، وشهد نادي الزمالك حالة تأهب شديد، وكان هناك حراك كبير من أجل تأمين اللاعب، وكان هناك أمن داخل الملعب وأمام غرفة الملابس من أجل المحافظة على حقوق نادي الزمالك الذي سيتخذ بعض الإجراءات القانونية.

وتابع: نادي الزمالك كان مستعد لاستقبال زيزو في أي لحظة من اللحظات، وهي خطوة متأخرة من اللاعب، وكان عليه الالتزام بعقده مع النادي، وبخلاف اللاعبين، فأن جوزيه بيسيرو المدير الفني استقبله، وأبلغه بان الجهاز الفني سوف يجهز برنامج تأهيلي في ظل غيابه عن الملاعب، وزيزو أبلغه بأنه لا يمانع التواجد في المباريات المقبلة حال الحاجة لجهوده، وقال له (انا تحت امر نادي الزمالك).

وأردف: زيزو سوف يثبت حضوره لتدريبات الزمالك خلال الفترة المقبلة، تحسبًا لأي تحرك قانوني من جانب إدارة النادي، والفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الأحداث في تلك القصة بين الطرفين.

واستطرد: مسلسل زيزو مع نادي الزمالك لم ينتهي.. ولازالت الأحداث مستمرة، وخلال الـ72 ساعة المقبلة من الوارد أن يتجه زيزو إلى اتحاد الكرة من أجل ابلاغ الزمالك بفسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأضاف: قبل فسخ العقد، كان على زيزو اتخاذ بعض الإجراءات لتأمين نفسه، وما يحدث حاليا ان الكل (بيظبط ورقه)، وموضوع فسخ العقد قد يحدث خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء المهلة القانونية.

وأشار إلى أن غياب الزمالك عن التدريبات كان سيقوي موقف الزمالك، لذلك انتبه اللاعب لهذا الأمر، وقرر حضور التدريبات رغم عدم إعلان الزمالك تأمينه داخل مقر النادي، واللاعب ذهب وغادر دون أدنى مشكلات.

وأتم: الأمر كان عاديا لـ زيزو، وهدأت الأمور نوعًا ما بعد معرفة توقيعه للنادي الأهلي، وزيزو لازال موجود على (جروب الواتس آب) وسيكون موجود في مران الغد خلال مران المستبعدين.. وسيكون هناك ترقب لما يحدث مستقبلا، وحسنا فعلا زيزو بالانتظام في مران الفريق.