نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف نصار لـ ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن حقيقة توقيع اللاعب محمد فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للزمالك.

وقال اللواء أشرف نصار في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "لم نفتح ملف تجديد عقود اللاعبين إلا بعد نهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "هناك ضغط مباريات ونلعب كل ٤ أيام لقاء نهائي، ونسعى لإنهاء المسابقة بالمربع الذهبي وهذا هدفنا في الوقت الحالي".

وواصل: "محمد فتحي وقع للزمالك؟ لا يوجد أي مشاكل اللاعب عقده ينتهي معنا بنهاية الموسم، ولم نفتح ملف التجديد مع أي لاعب".

واختتم: "من يريد الرحيل لن نمنعه وإذا أراد فتحي الرحيل إلى الزمالك سنرحب على الفور".