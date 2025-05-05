نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية ردا على هجوم بيراميدز: طبقنا مبدأ تكافؤ الفرص وراجعوا لائحة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية، أن بيراميدز وقع على لائحة الدوري يوم 18 سبتمبر الماضي، بحضور جميع الأندية، واللائحة تضمنت أن الفريق الذي يلعب على ملعبه 7 مباريات في الدور الأول، سيلعب نفس عدد المباريات خارج ملعبه في الدور الثاني.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور:"بيراميدز استفاد في الدور الأول من لعب 7 مباريات على ملعبه، ومن الطبيعي أن يلعب في الدور الثاني 7 مباريات خارج ملعبه، ولم نتعنت ضد بيراميدز وطبقنا مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

وتابع المصدر:"هل لم يدرك بيراميدز، أننا في الجدول وضعنا له مباراتين مع فريقين من الإسكندرية وهم حرس الحدود وفاركو في جولتين متتاليتين، ولو كنا نعمل ضد الفريق، هل كنا سنفعل ذلك".

وشدد المصدر على أن مواعيد المباريات والتوقيتات ليس لها علاقة بالقرعة والذكاء الاصطناعي، مثلما يردد بيراميدز، وأكرر مرة أخيرة مطالبا مسؤولي بيراميدز بالرجوع إلى اللائحة التي وقعوا عليها في سبتمبر الماضي، والرابطة وقتها لم تكن تعلم الـ 9 أندية الذين سيلعبوا في المجموعة الأولى، والـ 9 أندية الذين سيلعبوا في المجموعة الثانية.