نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز لـ ستاد المحور: وكيل رامي ربيعة هو من عرض اللاعب علينا.. ولم نتوصل معه لاتفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر بنادي بيراميدز، عن حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع اللاعب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للحصول على خدماته بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "وكيل رامي ربيعة هو من عرض اللاعب على إدارة نادي بيراميدز".

وأضاف: "بيراميدز لم يذهب لرامي ربيعة ويفاوضه كما يشاع، الوكيل هو من عرض اللاعب علينا للتعاقد معه".

وأكد: "لم نتوصل لاتفاق مع اللاعب أو وكيله".

واختتم: "بيراميدز يمتلك خط دفاع على أعلى مستوى ويمتلك العديد من الأسماء المميزة في هذا المركز، وبالتأكيد ربيعة لاعب كبير ولكننا لم نفاوضه".