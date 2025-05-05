الرياضة

بيراميدز لـ ستاد المحور: وكيل رامي ربيعة هو من عرض اللاعب علينا.. ولم نتوصل معه لاتفاق

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بيراميدز لـ ستاد المحور: وكيل رامي ربيعة هو من عرض اللاعب علينا.. ولم نتوصل معه لاتفاق

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف مصدر بنادي بيراميدز، عن حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع اللاعب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، للحصول على خدماته بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "وكيل رامي ربيعة هو من عرض اللاعب على إدارة نادي بيراميدز".

وأضاف: "بيراميدز لم يذهب لرامي ربيعة ويفاوضه كما يشاع، الوكيل هو من عرض اللاعب علينا للتعاقد معه".

وأكد: "لم نتوصل لاتفاق مع اللاعب أو وكيله".

واختتم: "بيراميدز يمتلك خط دفاع على أعلى مستوى ويمتلك العديد من الأسماء المميزة في هذا المركز، وبالتأكيد ربيعة لاعب كبير ولكننا لم نفاوضه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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