ياسر ريان: عماد النحاس نجح في لم الشمل وكسب ثقة الكبار في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

قال ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق أن فريق بيراميدز يقدم موسم استثنائيا وحقق طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: بيراميدز قد يخسر كافة البطولات في حال الاستمرار بفقدان التركيز، خصوصا أن الأهلي من الصعب أن يخسر أي نقاط في المباريات القادمة.

وتابع: عماد النحاس نجح في لم الشمل وكسب ثقة الكبار في الأهلي، وملف كولر سينتهي دون أي أزمة.

وواصل: المدرب الأجنبي هو الأصلح للأهلي والزمالك، وعمرو ناصر من أفضل اللاعبين في فاركو.