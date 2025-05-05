الرياضة

ياسر ريان: عماد النحاس نجح في لم الشمل وكسب ثقة الكبار في الأهلي

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ياسر ريان: عماد النحاس نجح في لم الشمل وكسب ثقة الكبار في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق أن فريق بيراميدز يقدم موسم استثنائيا وحقق طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: بيراميدز قد يخسر كافة البطولات في حال الاستمرار بفقدان التركيز، خصوصا أن الأهلي من الصعب أن يخسر أي نقاط في المباريات القادمة.

وتابع: عماد النحاس نجح في لم الشمل وكسب ثقة الكبار في الأهلي، وملف كولر سينتهي دون أي أزمة.

وواصل: المدرب الأجنبي هو الأصلح للأهلي والزمالك، وعمرو ناصر من أفضل اللاعبين في فاركو.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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