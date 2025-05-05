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أحمد جودة - القاهرة -

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، أن الجهاز الفني بقيادة جوزيه بيسيرو عليه دور كبير في تحفيز اللاعبين خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري ونهائي كأس مصر.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين ولكن يجب أن يكون هناك جدية داخل الملعب ودوافع من أجل تحقيق الفوز في المباريات المتبقية لبطولة الدوري لكي نتأهل لدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: " نظام الدوري الجديد يفتقد التنافس بين جميع الأندية ويجب العودة إلى النظام القديم من أجل عودة المنافسة القوية في بطولة الدوري".

هشام يكن: نظام الدوري الجديد يفتقد التنافس بين جميع الأندية..وبيسيرو عليه دور كبير.

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، أن الجهاز الفني بقيادة جوزيه بيسيرو عليه دور كبير في تحفيز اللاعبين خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري ونهائي كأس مصر.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين ولكن يجب أن يكون هناك جدية داخل الملعب ودوافع من أجل تحقيق الفوز في المباريات المتبقية لبطولة الدوري لكي نتأهل لدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: " نظام الدوري الجديد يفتقد التنافس بين جميع الأندية ويجب العودة إلى النظام القديم من أجل عودة المنافسة القوية في بطولة الدوري".