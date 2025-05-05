نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث الزمالك يفجر مفاجأة حول مستقبل بيسيرو وحضور زيزو للتدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النادي ينتظر قرار لجنة التظلمات يوم 8 مايو الجاري من أجل حسم مصير خصم الـ 3 نقاط من النادي الأهلي.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " بيان نادي الزمالك واضح وللرد على الأخطاء التي نتعرض لها خلال الفترة الأخيرة، وننتظر قرار لجنة التظلمات حول خصم الـ 3 نقاط من النادي الأهلي".

وأضاف: " لا يوجد أي قرارات ضد البرتغالي جوزيه بيسيرو، والمدرب مستمر في عمله كمدير فني لنادي الزمالك ولا يوجد أزمة".

وعن زيزو: "اللاعب حضر إلى النادي دون إخطار النادي ولم يتعرض لأى مضايقات على الاطلاق أو خطورة، واللاعب لا يوجد له مستحقات عن سنوات سابقة".

