الرياضة

متحدث الزمالك يفجر مفاجأة حول مستقبل بيسيرو وحضور زيزو للتدريبات

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متحدث الزمالك يفجر مفاجأة حول مستقبل بيسيرو وحضور زيزو للتدريبات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النادي ينتظر قرار لجنة التظلمات يوم 8 مايو الجاري من أجل حسم مصير خصم الـ 3 نقاط من النادي .

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " بيان نادي الزمالك واضح وللرد على الأخطاء التي نتعرض لها خلال الفترة الأخيرة، وننتظر قرار لجنة التظلمات حول خصم الـ 3 نقاط من النادي الأهلي".

وأضاف:  " لا يوجد أي قرارات ضد البرتغالي جوزيه بيسيرو، والمدرب مستمر في عمله كمدير فني لنادي الزمالك ولا يوجد أزمة".

وعن زيزو: "اللاعب حضر إلى النادي دون إخطار النادي ولم يتعرض لأى مضايقات على الاطلاق أو خطورة، واللاعب لا يوجد له مستحقات عن سنوات سابقة".
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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