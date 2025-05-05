نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد خطاب: الدوري مازال في الملعب ولا نلعب لمصلحة أحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ينادي فاركو عن سعادته الكبيرة بالفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال خطاب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: لدي طموحات مع فاركو أسعى لتحقيقها مع فريق فاركو، وأشكر اللاعبين بعد الأداء الجيد أمام بيراميدز.

وتابع: الدوري ما زال في الملعب ولم يحسم، وأنا أحترم كيان فاركو وأحاول أقدم له أفضل شئ، ولا نلعب لمصلحة أحد وهدفي المنافسة الشريفة في الملعب.