نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة صدام شيكابالا وزيزو في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور إن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك مصافحة زميله أحمد مصطفى زيزو بعد ظهور الأخير اليوم الأحد في مقر القلعة البيضاء لأول مرة منذ 10 أبريل الماضي.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن شيكابالا لم يحتك بزيزو في غرفة خلع الملابس ولكنه اكتفي بعدم مصافحته بعد أزمته الأخيرة مع القلعة البيضاء.

وأشار الغندور إلى أنه لم يحدث صدام حاد أو أي كلام من الأساس في غرفة خلع الملابس بين زيزو وشيكابالا كما تردد.

وأوضح الغندور أن شيكابالا رفض حتى معاتبة زيزو على موقفه مع الزمالك لافتًا إلى أن الفهد الأسمر متضامن مع النادي في خلافه مع زيزو.