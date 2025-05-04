تشيلسي يضرب ليفربول بثلاثية

تشيلسي يضرب ليفربول بثلاثيةحقق تشيلسي الفوز على ليفربول (المتوج باللقب) 3-1، يوم الأحد في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم انزو فرنانديز بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، ثم أضاف لاعب ليفربول جاريل كوانساه الهدف الثاني لتشيلسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56، وقلص فيرجيل فان دايك الفارق لليفربول بأحرازه هدفا في الدقيقة 85 ، قبل أن يحرز كول بالمر الهدف الثالث لتشيلسي من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع للمباراة.

والفوز هو الثامن عشر للفريق اللندني هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 63 نقطة ويثبت مكانه في المركز الخامس المؤهل لدوري أبطال أوروبا بفارق الأهداف فقط عن نيوكاسل يونايتد الرابع.

في المقابل تلقى ليفربول الذي توج باللقب في الجولة الماضية وقبل أربع جولات على النهاية بعد فوزه على توتنهام 5 ـ 1 في أنفيلد الخسارة الثالثة له هذا الموسم وتوقف رصيده عند 82 نقطة بفارق 15 نقطة عن آرسنال الثاني الذي خسر أيضا أمس أمام بورنموث 1 ـ 2.

وفي باقي المباريات، تعادل وست هام يونايتد أمام توتنهام هوتسبير 1 ـ 1، وبذات النتيجة انتهت مباراة برايتون ونيوكاسل يونايتد، بينما فاز برينتفورد على مانشستر يونايتد 4 ـ 3.