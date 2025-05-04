بايرن يتوج بطلاً للدوري الألماني
توّج بايرن ميونخ رسميا بلقب الدوري الألماني لكرة القدم عقب تعادل مطارده المباشر وبطل الموسم الماضي باير ليفركوزن مع مضيفه فرايبورغ 2-2 الأحد في ختام الجولة 32.
وكان بايرن ميونخ في طريقه إلى التتويج باللقب السبت عندما تقدم 3-2 على مضيفه لايبزيغ، لكن البديل الدنماركي يوسف بولسن أدرك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، فتأجل تتويجه على أمل تعثر ليفركوزن أمام فرايبورغ يوم الأحد، وهو ما حصل بتعادلهما 2-2، حيث بات النادي البافاري يتقدم بفارق ثماني نقاط قبل مرحلتين من نهاية الموسم.
وارتفع رصيد ليفركوزن بطل الموسم الماضي إلى 68 نقطة، مقابل 76 نقطة لبايرن الذي عزز رقمه القياسي في التتويج باللقب إلى 34 مرة منذ انطلاق المسابقة في عام 1963.
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