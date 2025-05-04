نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغرب يتعادل مع نيجيريا في كأس إفريقيا تحت 20 سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل المغرب مع نيجيريا دون أهداف في قمة مباريات المجموعة الثانية بكأس إفريقيا تحت 20 سنة.

خرج لقاء القمة بين منتخب المغرب تحت 20 عامًا ونظيره النيجيري الذي أدارته الأوغندية شاميرا نابادا بنتيجة التعادل (0 – 0) في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي في ختام منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في كأس إفريقيا للشباب.

ورغم التغييرات في التشكيل الأساسي الذي بدأ به محمد وهبي المدير الفني لـ "أشبال أطلس" من أجل تدارك الفوز الباهت على منتخب كينيا في الجولة الأولى (3 – 2) ونفس الأمر بالنسبة لـ أليو زوبير المدير الفني لـ "النسور الخضر" ’ كان الحذر الشديد والاحترام المبالغ فيه للمنافس شعار العملاقين طوال شوطي اللقاء وهو ما أثر على المستوى الفني للمباراة بين العملاقين المرشحين للذهاب لأبعد مدى في البطولة التي يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لنهائيات كأس العالم في تشيلي خلال سبتمبر وأكتوبر القادمين.

بهذه النتيجة رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية التي شهدت فوز منتخب تونس على نظيره الكيني (3 – 1) وتقدمه للمركز الثالث برصيد 3 نقاط.

