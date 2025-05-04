نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مفاوضات الأهلي مع زين الدين بلعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع الجزائري زين الدين بلعيد.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي تواصل مع زين الدين بلعيد بالفعل ومع وكيله واللاعب منح الأهلي الموافقة على الانتقال إلى الفريق ولم يحدث تواصل مع فريق سانت تريدين البلجيكي إلى الآن".

تابع الغندور:"خلال ساعات سيتم إرسال عرض رسمي للنادي البلجيكي والأهلي يستهدف ضم اللاعب مقابل ٧٠٠ الف يورو قابلين لزيادة بسيطة".

وواصل: "بلعيد موقفه غريب مع ناديه.. لأنه لعب مباريات كثيرة جدًا بشكل أساسي وغاب عن مباريات أيضًا سواء كان على مقاعد البدلاء أو خارج القائمة تمامًا وفجأة يعود ويلعب بشكل أساسي وبيأدي بشكل جيد".

وأكمل: "بلعيد عنده ٣ عروض جزائرية ولكن أكبر عرض فيهم وصل ل٤٠٠ الف يورو وهو ما تم رفضه من النادي البلجيكي".

