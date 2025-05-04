- فوز فريق دمنهور بقيادة سيد عبد العال على فريق شباب تلا بقيادة فؤاد سلامه بهدف دون رد سجله فتحي سعيد.

- فوز فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين على فريق فريق الاوليمبي بقيادة تحمد سمير بهدف دون رد سجله اشرف سيد.

- فوز فريق مالية كفر الزيات بقيادة منير عقيله على فريق شباب القزازين بقيادة سامح العربي بهدف دون رد سجله أحمد مناع.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز المالية ودلفي ودمنهور بترقي بحري في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية