الرياضة

فوز المالية ودلفي ودمنهور بترقي بحري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز المالية ودلفي ودمنهور بترقي بحري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز المالية ودلفي ودمنهور بترقي بحري

أسفرت نتائج منافسات الجولة السا للمجموعة الثالثة مجموعة بحري للترقي للصعود لدوري المحترفين عن التالي..


- فوز فريق مالية كفر الزيات بقيادة منير عقيله على فريق شباب القزازين بقيادة سامح العربي بهدف دون رد سجله أحمد مناع.


- فوز فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين على فريق فريق الاوليمبي بقيادة تحمد سمير بهدف دون رد سجله اشرف سيد.


- فوز فريق دمنهور بقيادة سيد عبد العال على فريق شباب تلا بقيادة فؤاد سلامه بهدف دون رد سجله فتحي سعيد.

الترتيب 
1- المالية 12 نقطة 
2- دلفي11 نقطة 
3- الاوليمبي 8 نقاط 
4- دمنهور 8 نقاط
5- شباب تلا 6 نقاط  
6- شباب القزازين نقطتين

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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