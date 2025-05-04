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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز المالية ودلفي ودمنهور بترقي بحري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فوز المالية ودلفي ودمنهور بترقي بحري
أسفرت نتائج منافسات الجولة السا للمجموعة الثالثة مجموعة بحري للترقي للصعود لدوري المحترفين عن التالي..
- فوز فريق مالية كفر الزيات بقيادة منير عقيله على فريق شباب القزازين بقيادة سامح العربي بهدف دون رد سجله أحمد مناع.
- فوز فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين على فريق فريق الاوليمبي بقيادة تحمد سمير بهدف دون رد سجله اشرف سيد.
- فوز فريق دمنهور بقيادة سيد عبد العال على فريق شباب تلا بقيادة فؤاد سلامه بهدف دون رد سجله فتحي سعيد.
الترتيب
1- المالية 12 نقطة
2- دلفي11 نقطة
3- الاوليمبي 8 نقاط
4- دمنهور 8 نقاط
5- شباب تلا 6 نقاط
6- شباب القزازين نقطتين