نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي أمام حرس الحدود وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المرحلة الفاصلة لعمر الدوري المصري الممتاز.

واستطاع المارد الأحمر النفوق بخماسية نظيفة دون رد ليعود الأهلي لطريق الانتصارات وتضييق الخناق على بيراميدز.

وحصد إمام عاشور جائزة رجل مباراة فريقه أمام الحرس على الرغم من غيابه عن تسجيل الأهداف لكن قدم مردود إيجابي في الملعب.

الأهلي احتل الوصافة برصيد 46 نقطة، بينما تجمد حرس الحدود عند النقطة 22 في المركز التاسع.