نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخماسية مع الرأفة.. الأهلي يكتسح حرس الحدود في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت الان أحداث مباراة النادي الأهلي أمام حرس الحدود وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المرحلة الفاصلة لعمر الدوري المصري الممتاز.



ونجح الأهلي في تحقيق انتصار عريض بخماسية مع الرأفة في مباراة شهدت مشاركة علي معلول بعد غياب عن المنافسة

نتيجة الشوط الأول

البداية كانت عندما افتتح لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر هدف الفريق الأول في الدقيقة 9 عمر الشوط ليضع المارد في المقدمة مبكرا.



وأضاف أحمد نبيل كوكا هدف اللقاء الثاني في الدقيقة 21 من عمر اللقاء ليعزز المقدمة لصالح الأهلي بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني



وسام أبو علي كرر زيارة الشباك للمباراة الثانية على التوالي ليفتتح أهداف فريقه في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 55.

و أضاف حسين الشحات هدف فريقه الرابع في الدقيقة 73 من عمر اللقاء ليضاعف الحصيلة لأربعة أهداف، ومع الوصول للأوقات الاخيرة في المباراة اختتم محمد هاني أهداف فريقه بخماسية.



الأهلي اقترب من الصدراة بعد الوصول للنقطة 46 بينما تجمد حرس الحدود عند النقطة 22 في المركز التاسع

