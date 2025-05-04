نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص مصدر.. الزمالك يشكو زيزو للجنة الانضباط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم نادي الزمالك اليوم الأحد بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد لاعبه الحالي أحمد مصطفي محمد سيد (زيزو )، وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة النادي الصادر يوم الأربعاء الماضي.

وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح التي تضمن سلامة المسابقة بعد امتناعه الامتناع عن التدريبات منذ آخر مران له يوم 8 أبريل الماضي، وهو الأمر الذي ترتب عليه إلحاق ضرر مباشر على فريق الزمالك لافتقاده جهود اللاعب في مرحلة حاسمه من المنافسه علي البطولات التي يشارك فيها الزمالك.

وكان زيزو امتنع عن المشاركة في التدريبات والمباريات دون سبب منذ 25 يوما قبل حضوره اليوم للمشاركة في التدريب بشكل طبيعي.

