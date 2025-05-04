روما يواصل عروضه المميزة بالفوز على فيورنتينا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة -

واصل فريق روما عروضه المميزة تحت قيادة المدرب المخضرم كلاوديو رانييري، وفاز على نظيره فيورنتينا، في إطار منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2024-25.

نتيجة مواجهة روما وفيورنتينا في الكالتشيو

وحقق روما فوزًا ثمينًا على نظيره فيورنتينا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب تورينو الأولمبي معقل الذئاب، ضمن فعاليات الجولة 35 من بطولة الكالتشيو.

سجل فريق الذئاب هدف الفوز بالمباراة عن طريق المهاجم ألاوكراني أرتم دوبياك في الدقيقة 45+5 من زمن الشوم الأول، بعد صناعة مميزة من شومورودوف.

وجاء تشكيل روما في المباراة، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سفيلار.

▪︎خط الدفاع: نديكان - مانشيني - سيلك.

▪︎خط الوسط: أنخلينو - بيلجيريني - كونيه - كريستانتي - سولي.

▪︎خط الهجوم: دوبياك - شومورودوف.

في المقابل، جاء تشكيل فيورنتينا في المباراة كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: دي خيا.

▪︎خط الدفاع: كوموزو - ماري - بونجراستيش.

▪︎خط الوسط: جوسنيس - ندور - ريتشاسون - ماندراجوار - باريزي.

▪︎خط الهجوم: كين - زانيولو.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد روما إلى النقطة 63 في المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد فيورنتينا عند النقطة 59 في المركز الثامن.

