نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات نارية من مدير بيراميدز بعد الخسارة أمام فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكابتن معتصم سالم المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن فريق الكرة تعب كثيرا طوال الموسم من أجل الوصول والمنافسة على لقب الدوري، متسائلا:" لماذا هذا القتال ضد فوز نادي بيراميدز بالدوري الممتاز، ومع ذلك لن نستسلم و" ماحدش هيكسرنا ومكملين للنهاية".

وأكد سالم غياب العدالة الكامل من رابطة الأندية بالإصرار على إقامة مباراتي الحرس وفاركو على ستاد المكس، الذي كان سببا رئيسيا في الأداء السيء لبيراميدز، في حين أن المنافسين يلعبون على ستاد برج العرب، دون أي مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص.

أضاف معتصم سالم قائلا:" بداية من قرعة الذكاء الاصطناعي التي تحدثت عنها رابطة الأندية في تحديد مباريات الدوري، والتي وضعت ٧ مباريات من أصل ٨ لقاءات للفريق في المرحلة النهائية الحاسمة للقب الدوري الممتاز خارج ملعبنا، كما أن ذات الذكاء الاصطناعي هو من جعل بيراميدز المنافس على لقب الدوري يخوض أغلب مبارياته في هذه المرحلة الحاسمة ظهرا في درجات حرارة مرتفعة في حين أن المنافسين يلعبون مبارياتهم ليلا في توقيت مناسب ودرجات حرارة جيدة، وكأنه لا وجود لمبدأ تكافؤ الفرص في توزيع مواعيد المباريات على الأندية المتنافسة".

شدد نائب المدير الرياضي على أن مباراة فاركو كانت مختلفة تماما عن كل اللقاءات الماضية، من أطفال وإداريين منذ الدقيقة الأولى يعملون على إضاعة الوقت ووصل الأمر إلى إخفاء الكرات دون أن يتدخل الحكام لإيقاف تلك المهزلة، وكذلك إداريين ولاعبين يتحدثون مع لاعبينا وجهازنا الفني قائلين:" مش هتاخدوا الدوري"، واشتباك في نهاية المباراة مع لاعبينا تسبب في إصابة مدير أمن نادي بيراميدز كان يحاول إبعاد لاعبي وجهاز فاركو عن لاعبي بيراميدز.

شدد نائب المدير الرياضي على أنه في مثل هذه المواجهات الحاسمة كيف تعين لجنة الحكام حكما ليس بقيمة المباراة، وعدم تعيين طاقم حكام دولي يناسب أهمية اللقاء وحساسيته، وهل من الطبيعي أن متصدر الدوري والمنافس على اللقب يلعب مباراته دون طاقم حكام دولي كفء للقاء الهام؟!!

معتصم سالم أكد أن كل القرارات الأخيرة موجهة ضد نادي بيراميدز فقط في محاولة لمنعه من الفوز بلقب الدوري، مشددا على أن هذا التعنت ضد فريقنا لن يزيدنا إلا إصرارا على الفوز لأننا واجهنا ما هو اسوأ من ذلك وسنعمل بكل قوة في الفترة المقبلة على أن نكون أكثر استعدادا وتركيزا في الملعب لمواجهة كل أنواع الظلم المحتمل لمنع بيراميدز من التتويج.