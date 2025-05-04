ختام بطولة أكاديمية مسقط المفتوحة الثالثة للكاراتيه

اختتمت فعاليات بطولة أكاديمية مسقط المفتوحة الثالثة للكاراتيه والتي أقيمت بالصالة الرياضية لنادي الأمل وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن حمد المحروقي رئيس اللجنة العمانية للكاراتيه وعضو مجلس الشورى ممثل ولاية أدم، وبحضور محمد بن حمدان البادي رئيس الجامعة العربية المفتوحة، وجمع غفير من الجمهور وأولياء الأمور ومحبي رياضة الكاراتيه. وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 19 نادياً وأكاديمية ومركزاً من سلطنة عمان، قطر، البحرين، السعودية، مصر، وإيران، تنافسوا في مسابقات الكاتا (القتال الوهمي) والكوميتيه (القتال الحر)، موزعة حسب الفئات العمرية والأوزان المعتمدة. وجاءت النتائج العامة للبطولة بحصول نادي تاور من قطر على كاس المركز الاول ونادي علي طالب الرئيسي من سلطنة عمان على المركز الثاني فيما حصل على المركز الثالث أكاديمية الفهود الرياضية من دولة قطر وكأس المركز الرابع حصلت عليه أكاديمية مسقط الدولية للكاراتيه. وفي منافسات فئة الفردي كاتا للاناث تحت 10 سنوات حصلت على الميدالية الذهبية ملاج البدواني والفضية نايفا تاوف والبرونزية عائشة الهنائية وجود محمد و فئة كوميتيه ذكور 12 سنة تحت 40 كجم حصل على الذهبية عبدالرحمن هلال العبدلي وحصل على الميدالية الفضية هيمانك كاوشيك .

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