نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة عقب الهزيمة أمام تشيلسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره أرسنال، في الجولة القادمة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل الموافق 11 مايو الجارى.

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب أنفليد معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي.

