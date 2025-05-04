نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الآن، أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي أمام حرس الحدود وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المرحلة الفاصلة لعمر الدوري المصري الممتاز.

وتفوق الأهلي بهدفين دون رد ليواصلوا الرحلة من أجل حصد اللقب خاصة مع المنافسة أمام بيراميدز.

افتتح لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر هدف الفريق الأول في الدقيقة 9 عمر الشوط ليضع المارد في المقدمة مبكرا.

وأضاف أحمد نبيل كوكا هدف اللقاء الثاني في الدقيقة 21 من عمر اللقاء ليعزز المقدمة لصالح الأهلي.

ويأمل الأهلي في الفوز بكافة المباريات من أجل المنافسة على لقب الدوري.

تشكيل الأهلي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطيه وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

مضطفى شوبير وجراديشار وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وعمر الساعي وأحمد رضا ومصطفى العش.