فوز طنطا والمنصورة وسبورتنج وتعادل السكة الحديد بدوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - فوز طنطا والمنصورة و سبورتنج وتعادل السكة الحديد بدوري المحترفين

أسفرت نتائج اليوم الاحد 4 مايومباريات الجولة الـ 34 لدوري القسم الثاني ( ا) لدوري المحترفين عن التالي:

- حقق فريق سبورتنج متذيل المجموعة بقيادة أحمد فاروق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على فريق الترسانة بملعبه بقيادة عطية السيد بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم فريق الترسانة مازن خالد في الدقيقة 10.

وتعادل يوسف على لسبورتنج في الدقيقة 21

واضاف خميس حسني الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الشوط الثاني.



- فوز فريق طنطا بقيادة علاء نوح على فريق منتخب السويس بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق طنطا بهدف دون رد سجله أحمد الحنفي واضاف كريم اسامة الهدف الثاني في الشوط الثاني.



-فوز فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد على فريق بروكسي بقيادة محمد حامد بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق بروكسي بهدف عمار شرف الدين

وتعادل احمد عيد للمنصورة وتضاف عماره نيمار الهدف الثاني.



- تعادل فريق السكة الحديد بقيادة ايمن المزين مع فريق بترول اسيوط بقيادة سعيد صبحي بهدف لمثله تقدم فريق بترول اسيوط بهدف أحمد عرابي في الدقيقة 4 من الشوط الثاني وتعادل أحمد شعبان للسكة من ركلة جزاء.



- تعادل فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد مع فريق الداخلية بقيادة عبد الله الشحات بهدف لمثله حيث تقدم الداخلية بهدف محمود صقر في الشوط الأول، وتعادل محمود شلاطة للقناة في الدقيقة 19 من الشوط الثاني.



ترتيب المجموعة

1- وادي دجلة 68نقطة

2- المقاولون العرب 67 نقطة

3- ابو قير للاسمده 64نقط

4- كهرباء الإسماعيلية 61 نقطة

5- السكة الحديد 52 نقطة

6- اسوان 52 نقطة

7- القناة 48 نقطة

8- المصرية للاتصالات 45 نقطة

9- بلدية المحلة 44نقطة

10-بروكسي 43 نقطة

11- الترسانة 42 نقطة

12- بترول اسيوط 41 نقطة

13- الداخلية 36 نقطة

14- راية 32 نقطة

15- طنطا 31 نقطة

16- المنصورة 31 نقطة

17- لافيينا 31نقطة

18- ديروط 30 نقطة

19- منتخب السويس 29 نقطة

20- سبورتنج 27 نقطة