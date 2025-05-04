نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فوزًا كبيرًا على نظيره ليفربول، بثلاثة مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز..

أهداف مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أحرز مبكرا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول؛اللاعب إنزو فيرنانديز نجم خط وسط تشيلسي الهدف الأول بعد أسيست من زميله بيدرو نيتو.

ثم سجل كوانساه مدافع فريق ليفربول هدف في مرماه لصالح فريق تشيلسي وذلك في الدقيقة. 56 من الشوط الثاني.

ونجح اللاعب فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول، في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 85 من الشوط الثاني، بعد تمريرة متقنة من ماك أليستر.

وعزز النتيجة كول بالمر في الدقيقة 90+6 بعدما سجل هدفا لصالح تشيلسي عن طريق ركلة جزاء

