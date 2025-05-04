نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يتغلب على ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في تحقيق الفوز على نظيره ليفربول، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز..

وانطلقت صافرة مباراة ليفربول ضد تشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

أحداث مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

استهل لاعبو فريق تشيلسي الدقائق الأولى من الشوط الأول، بهجوم مكثف على دفاعات ليفربول.

وسجل مبكرا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول؛اللاعب إنزو فيرنانديز نجم خط وسط تشيلسي الهدف الأول بعد أسيست من زميله بيدرو نيتو.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم تشيلسي على ليفربول بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف كوانساه مدافع فريق ليفربول هدف في مرماه لصالح فريق تشيلسي وذلك في الدقيقة. 56.

وسدد في الدقيقة 81 من الشوط الثاني، اللاعب كول بالمر نجم تشيلسي كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم

وقلص اللاعب فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول، النتيجة في الدقيقة 85 من الشوط الثاني، بعد تمريرة متقنة من ماك أليستر.

وتمكن كول بالمر من تسجيل الهدف الثالث لصالح تشيلسي، في الدقيقة 90+6 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء.