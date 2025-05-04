سلة.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، تدربياته اليوم الأحد على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة كأس مصر.

ويلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مع الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة مساءً، على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر بعد فوزه على بتروجيت بنتيجة 89 - 56، ضمن منافسات دور الـ8 للبطولة.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديرًا فنيًا، جونزالو هيرمو سو مدربًا مساعدًا، محمد السحرتي مدربًا مساعدًا، إسلام جمعة طبيبًا، محمد سعيد مخططًا للأحمال ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".