نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاهر محمد طاهر يفتتح التهديف للأهلي أمام حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي أمام حرس الحدود وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المرحلة الفاصلة لعمر الدوري المصري الممتاز.

وافتتح لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر هدف الفريق الأول في الدقيقة 9 عمر الشوط ليضع المارد في المقدمة مبكرا.

ويأمل الأهلي في الفوز بكافة المباريات من أجل المنافسة على لقب الدوري،

تشكيل الأهلي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطيه وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

مضطفى شوبير وجراديشار وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وعمر الساعي وأحمد رضا ومصطفى العش.

