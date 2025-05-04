ريال مدريد يواصل الضغط على برشلونة
واصل ريال مدريد الضغط على برشلونة المتصدر بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 3-2 الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة اسبانيا لكرة القدم.
أحرز أهداف ريال مدريد كل من التركي أردا غولر والفرنسي كيليان مبابي (هدفين)، في الدقائق (33 و39 و48)، بينما سجل هدفي سيلتا فيغو كل من خافي رودريغيز وفيليوت سفيدبيرغ في الدقيقتين (69 و76).
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني وواصل ملاحقة برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، وذلك قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة التي ستجمع بينهما الأسبوع المقبل ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري، بينما توقف رصيد سيلتا فيغو عند 46 نقطة في المركز السابع.
وكان برشلونة حقق فوزا صعبا على مضيفه بلد الوليد بهدفين مقابل هدف أمس السبت ضمن نفس الجولة.
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