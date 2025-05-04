باريس ـ أ..ف.ب: سقط باريس سان جرمان حامل اللقب للمرة الثانية تواليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم على يد مضيفه ستراسبورج 1-2 في المرحلة الثانية والثلاثين. ويبدو أن فريق العاصمة منشغل بالتحضير لمواجهة ضيفه أرسنال الإنجليزي الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه عليه 1-0 ذهابا على ملعب الإمارات. قبل ذلك الفوز، خسر سان جرمان مباراته الأولى في الدوري أمام ضيفه نيس 1-3، وقبلها تعادل مع مضيفه نانت 1-1. وتجمد رصيد سان جرمان عند 78 نقطة لكنه بقي يغرّد وحيدا في الصدارة بفارق عشرين نقطة عن مرسيليا الثاني الذي يلعب مع ليل الأحد في ختام المرحلة.

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