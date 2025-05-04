العطية يحقق لقب رالي السعودية والرواحي رابعا فـي الترتيب العام

حقق المتسابق الدولي القطري ناصر العطية لقب رالي السعودية الدولي الجولة الثالثة لبطولة الشرق الأوسط للراليات، بعدما أنهى السباق الذي أقيم على مدى يومين في المركز الأول تلاه السعودي راكان الراشد ثانيًا ثم القطري عبدالعزيز الكواري في المركز الثالث، وجاء المتسابق العُماني عبدالله الرواحي في المركز الرابع. وخطف المتسابق العُماني عبدالله الزبير مع ملاحه طه صومار لقب الفئة (ن) وجاء متسابقنا الآخر زكريا العامري مع مساعده محمد المزروعي في المركز الثالث خلف اللبناني شادي الفقيه. وشهد الرالي الذي عاد إلى روزنامة الشرق الأوسط بعد غياب طويل إلغاء 3 مراحل من مراحله الست لأسباب متعددة منها السلامة والفنية، وفي اليوم التالي جرت 6 مراحل استطاع العطية من السيطرة على الصدارة وحاول المتسابق عبدالله الرواحي مع مساعده البريطاني ويتاك تعويض تأخره في اليوم الأول فقدم سباقًا قويًّا في اليوم الثاني وكان قريبًا من أصحاب القمة وخاصة في المراحل الأخيرة بعد أن ضغط على بقية المتسابقين، لكن ذلك لم يسعفه كثيرًا فأنهى السباق في المركز الرابع في ترتيب السائقين.

وفي منافسات الفئة «ن» تألق المتسابق عبدالله الزبير بعدما حقق المركز الأول واستطاع الاحتفاظ بمستواه طوال الرالي وتصدر هذه الفئة طوال السباق، فيما واجه المتسابق زكريا العامري بعض المشاكل في السيارة وحالات انفجار الإطارات بالمراحل، الأمر الذي حد من سرعته ومع ذلك أنهى الرالي في المركز الثالث في الفئة.

أما عبدالله الرواحي فقد عانى في اليوم الأول من مشاكل انفجار الإطارات وتأخر عن الركب ومع ذلك استغل سرعته في اليوم الثاني لتحسين المركز وأنهى السباق في المركز الرابع آملاً أن يسجل نتيجة افضل في السباق القادم نهاية الشهر في الجولة الرابعة للبطولة في الأردن.