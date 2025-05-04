مدريد ـ أ.ف.ب: توّجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا، بلقب دورة مدريد للألف نقطة في كرة المضرب للمرة الثالثة في مسيرتها، بعد فوزها على الأميركية كوكو غوف الرابعة 6-3 و7-6 (7/3) في المباراة النهائية. وأكدت سابالينكا (26 عاما) وصيفة النسخة الماضية المتوجة بثلاثة ألقاب جراند سلام، جاهزيتها الكاملة قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى التي لم يسبق لها التتويج بها.
وسجلت البيلاروسية فوزها رقم 31 على ملاعب مدريد الترابية، لتضيف لقب العاصمة إلى لقبيها السابقين هذا الموسم في بريزبين وميامي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تتويج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.