مدريد ـ أ.ف.ب: توّجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا، بلقب دورة مدريد للألف نقطة في كرة المضرب للمرة الثالثة في مسيرتها، بعد فوزها على الأميركية كوكو غوف الرابعة 6-3 و7-6 (7/3) في المباراة النهائية. وأكدت سابالينكا (26 عاما) وصيفة النسخة الماضية المتوجة بثلاثة ألقاب جراند سلام، جاهزيتها الكاملة قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى التي لم يسبق لها التتويج بها.

وسجلت البيلاروسية فوزها رقم 31 على ملاعب مدريد الترابية، لتضيف لقب العاصمة إلى لقبيها السابقين هذا الموسم في بريزبين وميامي.