4 ميداليات فضة وبرونز لمنتخب ألعاب القوى فـي البطولة العربية بالجزائر

خطأ إداري يبعد لاعبنا مبين الكندي عن السفر

كتب ــ بدر الزدجالي:

نجح لاعبو المنتخب الوطني لالعاب القوى من حصد اربع ميداليات في اليومين الاول والثاني من منافسات البطولة العربية الـ 24 للعموم والتي تقام منافساتها بمدينة وهران الجزائرية، على ان تختتم اليوم بمشاركة أخيرة لمنتخبنا الوطني عبر العداء علي البلوشي في سباق 200 متر، الذي يأمل خلاله البلوشي الحصول على ذهبية هذه المسابقة.. في اليوم الأول من البطولة تمكن اللاعب فاتك عبدالغفور من الحصول على الميدالية الفضية بعد ان تساوى مع اللاعب القطري في القفز العالي لارتفاع 2.14 م بفارق أفضل المحاولات، كما شارك اللاعب سالم بن عبدالله الرواحي في مسابقة الوثب الثلاثي مكتفيا بالمركز الخامس بمسافة وقدرها 14.56م وفي منافسات اليوم الثاني تمكن العداء علي بن أنور البلوشي من الحصول على الميدالية الفضية في مسابقة 100م بزمن قدره ( 10.21 ث ) وشارك اللاعب ملهم بن درويش البلوشي في نفس المسابقة 100م وحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن قدره ( 10.36 ث) فيما حقق الميدالية الذهبية العداء السعودي عبدالعزيز عطاف بزمن وقدره 10.21 ثانية وحققت اللاعبة عالية بنت فائق المغيرية الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب العالي بارتفاع قدره (1.71 م ). وكان من المقرر ان يشارك اللاعب مبين الكندي في منافسات رمي المطرقة في اليوم الأخير من المسابقة إلا ان اللاعب توجه الى مطار مسقط في وقت متأخر عما كان محددا له مع غياب التنسيق من الجانب الاداري من قبل مدير الاداء العالي واداريي الاتحاد العماني لألعاب القوى بمرافقة اللاعب وانهاء اجراءات السفر وبهذا فقدت السلطنة ميدالية اخرى مضنونة في منافسات البطولة العربية، حيث يعد الكندي من اللاعبين المدعومين من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب.