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أحمد جودة - القاهرة - مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.. في أمسية كروية مرتقبة على ملعب "ستامفورد بريدج"، يحل ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على فريق تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا رغم حسم "الريدز" للقب رسميًا.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول وتشيلسي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

صلاح يقود الريدز في مواجهة التحدي الأزرق بعد التتويج باللقب

يدخل الفريقان المواجهة وسط دوافع متباينة؛ ليفربول يسعى لترسيخ هيمنته، بينما يطمح تشيلسي لاستعادة الكبرياء ومطاردة المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتعد المباراة اختبارًا جديدًا لمدرب ليفربول الجديد، الهولندي آرني سلوت، الذي واصل النجاحات بعد خلافة الألماني يورجن كلوب، بينما يستنفر "البلوز" قواهم أملًا في كسر عقدة لم تنفرج منذ عام 2021 أمام الخصم العنيد.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي



تقام مواجهة ليفربول وتشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، و7:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي



يمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، المالكة الحصرية لحقوق بث الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُعرض أحداث اللقاء مباشرة على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: تسيميكاس- فان دايك- إبراهيما كوناتي- ألكساندر آرنولد.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ- هارفي إليوت- كيرتس جونز.الهجوم: فيديريكو كييزا- محمد صلاح- ديوجو جوتا.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

خط الدفاع: مويسيس كايسيدو- تريفوه تشالوباه- ليفي كولويل- مارك كوكوريا.

خط الوسط: روميو لافيا- إنزو فرنانديز- كول بالمر.

في الهجوم: نوني مادويكي- بيدرو نيتو- نيكولاس جاكسون.

طموح ليفربول



بعد اكتساحه لتوتنهام بنتيجة 5-1 في الجولة الماضية، رفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة، متقدمًا بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه أرسنال، ليحسم لقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه، ويعادل بذلك رقم مانشستر يونايتد في عدد مرات التتويج.

وحقق "الريدز" هذه الأرقام اللافتة بعد الفوز في 25 مباراة، مقابل هزيمتين و7 تعادلات، وسجل لاعبوه 80 هدفًا وتلقوا 32، في موسم استثنائي حافل بالأرقام القياسية.

طموحات تشيلسي



يدخل تشيلسي المباراة وفي جعبته 60 نقطة من 34 مباراة، حقق خلالها الفوز في 17 لقاءً، مقابل 8 هزائم و9 تعادلات، وسجل لاعبوه 59 هدفًا واستقبلوا 40.

ورغم ابتعاده عن المنافسة على اللقب، يسعى "البلوز" لضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، وهو ما يحفزه لتحقيق انتصار طال انتظاره على ليفربول، الذي لم يتغلب عليه منذ عام 2021، وعلى ملعبه منذ عام 2020.

محمد صلاح.. ملك التهديف وتاريخ خاص مع تشيلسي



تحمل المواجهة طابعًا خاصًا لمحمد صلاح، الذي سبق له اللعب في صفوف تشيلسي بين عامي 2014 و2015. ويسعى "الملك المصري" لتسجيل هدفه التاسع في شباك فريقه القديم، حيث خاض أمامهم 23 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4، وحقق 10 انتصارات.

ويتربع صلاح حاليًا على عرش هدافي البريميرليج برصيد 28 هدفًا، متقدمًا بفارق 6 أهداف عن ألكسندر إيزاك و7 أهداف عن هالاند، ما يعزز من فرصه في الفوز بالحذاء الذهبي.

ورغم رحيل يورجن كلوب، لم يتأثر أداء ليفربول سلبًا تحت قيادة آرني سلوت، الذي قاد الفريق لتحقيق اللقب في موسمه الأول، مستفيدًا من خبرات وتألق صلاح، الذي لا يزال يواصل كتابة التاريخ مع الفريق الأحمر.