نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وفد كوت ديفوار يشيد بتنظيم بطولة إفريقيا للوشو كونغ فو.. ويتوقع مصر بطلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد دينيه بانورو رئيس وفد كوت ديفوار في البطولة الإفريقية للوشو كونغ فو، التي تستضيفها مصر في الصالة الدولية بنادي المقاولون العرب، سعادته بالتواجد في القاهرة، وسط حفاوة الاستقبال الرائعة التي عاشها وبعثة بلاده منذ الوصول.

رئيس وفد كوت ديفوار يشيد بتنظيم بطولة إفريقيا للوشو كونغ فو

أشاد بانورو، بالتنظيم الرائع للبطولة، وحفل الافتتاح الذي سبق انطلاق المنافسات، موضحًا أن لعبة الكونغ فو في إفريقيا أصبحت في مستوى عالِ للغاية ومؤهل للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

أشار إلى أن مصر تمتلك الكثير من الخبرات في هذه اللعبة، وتنظم الحدث بشكل مميز للغاية، متمنيًا أن تتوّج كوت ديفوار بالبطولة، لكنه يتوقع في النهاية أن تكون مصر هي الأولى في ختام المنافسات.

وانطلقت في الخامسة من مساء اليوم الأحد، 5 مباريات نهائيات في الساندا للمنافسة على 5 ميداليات ذهبية، ويشارك لاعبات المنتخب المصري للووشو كوونغ فو في 5 مواجهات بينما يغيبون عن مباراة وحيدة فقط.

وتنظم مصر البطولة الإفريقية للووشو كونغ فو في نسختها التاسعة بالصالة الدولية بنادي المقاولون العرب.

يذكر أنه أقيم أمس السبت، حفل افتتاح البطولة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

ويشارك في البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو نحو 200 لاعب ولاعبة فيما يضم المنتخب المصري 35 لاعبا ولاعبة بواقع 11 ساندا و24 لاعب مودرن وتقليدي.

ويتولى المحاسب شريف مصطقى رئاسة اللجنة العليا للبطولة فيما يتولى الدكتور أحمد السيد البكاتوشي، المدير التنفيذي للاتحاد، منصب مدير البطولة التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري بمشاركة 9 دول.